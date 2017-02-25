كيف نشأ داعش

في الوقت الذي تتركز فيه الأنظار على مناطق المواجهات التي تقع مع "داعش" مثل الموصل في العراق والرقة في سوريا، تبدو المناطق التي سيطر عليها التنظيم المتطرّف أو حاول السيطرة عليها، بعيدة عن الاهتمام والتركيز الإعلامي على رغم أنها تقدم خبرات مهمة في شأن دحر "داعش" عسكريا وفكريا. مدينة حديثة عاشت قصة طويلة مع "داعش" ومن قبله مع "تنظيم القاعدة في العراق،" حيث أنها كانت موطن "أبو عمر البغدادي" الزعيم السابق للتنظيم الذي وضع النواة الأولى لـ "داعش" قبل أعوام من الآن. هذه الحلقة تحاول للإجابة عن سؤال واحد : "لماذا فشل التنظيم المتطرف في حديثة؟"