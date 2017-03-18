"عزلة الظواهري في القاعدة"

تم خلال الأسابيع الأخيرة الإعلان عن مقتل شخص يُدعى عبد الله عبد الرحمن في مدينة ادلب السورية. وكالات الأنباء وصفته بأنه النائب الأول لأيمن الظواهري زعيم تنظيم "القاعدة". بعد أيام قليلة أصدر التنظيم المتطرف بياناً ينعى فيه هذا الشخص الذي أشتُهر في الأوساط المتشدّدة بإسم "أبو الخير المصري" والذي يمثل الحلقة الأخيرة في الجيل القديم من المتطرفين الذين رافقوا الظواهري في مسيرته التنظيمية منذ نهاية السبعينيات إلى اليوم مروراً بمحطات مهمة من اغتيال الرئيس المصري أنور السادات، إلى أفغانستان والسودان وباكستان.



