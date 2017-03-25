لماذا يضطر المسلمون إلى الدفاع عن دينهم عند وقوع حوادث إرهابية؟ لماذا على المسلمين القول والتكرار إن الدين بعيد عن التطرف؟ ما هي الثغرات الموجودة في الخطاب الديني التي ينفذ منها المتشددون وهم يجندون الشباب ويقنعونهم بالعنف؟ كيف يتم الرد على المتطرفين؟ ولماذا يفقد الشباب الثقة في بعض رجال الدين؟ ضيف الحلقة يعتمد المقاربة التي تطالب بتجديد الخطاب الديني وفتح حوار شفاف وبناء مع الشباب الذين تسعى الجماعات المتطرفة لاستقطابهم وتجنيدهم، الداعية والنائب الأردني محمد نوح القضاة.



