شقيق أبو قتيبة

في الأسرة الواحدة يمكن للتعليم أن يحدث فارقاً جوهرياً بين الأشقاء، ويكون الخيط الفاصل بين التطرف والاعتدال. "أبو قتيبة الأردني" نموذج لهذا التناقض الكبير الذي يمكن أن يحدث بسبب التعليم. فهو ينتمي إلى الجيل الأول من المقاتلين العرب في أفغانستان خلال حقبة الثمانينيات ولم يتلق من التعليم إلا المرحلة الابتدائية بينما جميع أشقائه وصلوا إلى مراحل عليا وأصبحوا في مراكز مرموقة داخل المجتمع. من هو "أبو قتيبة الأردني" ولماذا يرتبط إسمه من حين إلى آخر بعدد من القضايا التي تحدث في الأردن والمنطقة؟ الحلقة تحاول أن ترسم صورة له من خلال لقاء مع شقيقه الدكتور عبد الله المجالي.



