أحداث حلوان

جزء مهم من استراتيجية الجماعات المتطرفة في مصر يقوم على ضرب الوحدة الوطنية وتأجيج الفتنة الطائفية عبر تحويل بعض فئات المجتمع إلى أهداف في مرمى نيرانهم.. فيتم استهداف منطقة جغرافية كسيناء أو طائفة دينية كالأقباط بعمليات إرهابية تهدف إلى إيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا.

جزء مهم من آليات التصدي لهذا الفكر يقوم على تعاون المواطنين بكافة توجهاتهم وفئاتهم في مواجهة صناع الموت.. والتوحد كمجتمع أمام هذا الخطر الذي لايستثني أحدا.

ما حدث في حلوان مؤخراً كان تأكيدا لهذا المفهوم ..