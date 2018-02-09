دائرة الكراهية

في المناطقِ التي جرى تحريرُها من داعش .. مازال الآمنون يبحثون عن السلام فصدى العنفِ يتردد عبر عملياتِ انتقام ٍ تُعيدُ التذكيرَ أحيانا بأفعالِ المتطرفين .. بعضُ العائلاتِ التي انتمى أعضاؤها لتنظيم ِ داعش تم التنكيلُ بها أو منعُ أفرادِها من العودةِ إلى بيوتِهم وقراهم .. وفي بعض ِ الحالات جرتْ عملياتُ تنكيلٍ أو إعداماتٍ ميدانية تُحققُ الانتقامَ ولا تُحققُ العدالة

بحُجةِ محاربةِ الإرهاب يتورط ُ البعضُ في أفعالٍ تزيدُ من دورانِ عجلةِ العنفِ والعنفِ المضاد