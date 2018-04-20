في العالم الافتراضي داخل الشبكة العنكبوتية تنشط أفاعي التطرف لصيد ضحاياها في الظلام،

عمليات التجنيد وأفكار التعصب والكراهية والغضب كلها أمور يتعرض لها الشباب الغافل وهو يبحر عبر المواقع والمنتديات ويتحول شيئا فشيئا إلى صيد ثمين تتلقفه التنظيمات الإرهابية المتربصة وتستغله في صناعة الموت والدمار. في هذه الحلقة نحاول الإبحار مع حملة السكينة وهي الكيان السعودي الذي اعتاد الغوص بعيدا في الأعماق الخفية لشبكة الإنترنت وملاحقة أفكار المتطرفين ومحاولة السيطرة عليها ومنعها من التوغل والانتشار في عقول الشباب.

