صناعة الموت | مركز المناصحة

تجربة سعودية نجحت على مدى سنوات في إعادة تأهيل الآلاف من أعضاء الجماعات الإرهابية ودمجهم من جديد في المجتمع .. إشادات دولية تلقاها المركز الذي يتعامل مع "الإرهاب" كمنظومة معقدة من العوامل الفكرية والاجتماعية والنفسية ويعمل على علاجها وتغييرها . تجربة مركز المناصحة رغم نجاحها نالت انتقادات بسبب ارتداد بعض المتأهلين الذين مروا بالبرنامج عادوا للانخراط في جماعات العنف والتطرف من جديد. في هذه الحلقة نتوجه إلى مقر المركز في العاصمة السعودية الرياض ونقضي يوما مع عشرات النزلاء الذين يبحثون لأنفسهم عن بداية جديدة بعد أن ضاعت سنوات من عمرهم في التخبط مع أفكار التطرف.. نعيش معهم التجربة بكل تفاصيلها دون أي حذف أو تغيير.