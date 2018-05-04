المتطرفون والانتخابات

من عادة الجماعات المتطرفة أن تحتقر الديمقراطية واختيارات الشعوب، فالانتخابات بالنسبة لها إرادة إنسانية تتعارض مع ما تسوق له من قمع وسلطة وسعي لا ينتهي للتحكم بمقدرات البشر. خلال الفترة القادمة هناك أكثر من عملية انتخابية تجري في أفغانستان والعراق ولبنان.. جميعها تجري تحت ظلال السلاح مهما اختلفت هوية من يرفعه أو يلوح به. من المفارقات الجديرة بالبحث والتحقيق توجه ميليشيات بعينها للحصول على نصيب من كعكة السياسة باستخدام أساليب العصابات، فيما تلجأ جماعات أخرى إلى استهداف العملية برمتها وكل من يشارك فيها.