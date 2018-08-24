صناعة الموت| حركات اليمين المتطرف والنازيين الجدد في أوروبا

ليس للتطرف دين ولا جنسية، فقد تنمو أشد الأفكار تطرفا في أكثر المجتمعات تقدما وثراءً، وقد يكون العنف الكامن في أعماق المدنية الحديثة أشد توحشا مما تنتجه مجتمعات تعاني من الفقر والجهل والإحباط. في أوروبا نمت في السنوات الأخيرة تيارات تنتمي لليمين المتطرف تورطت في أعمال عنف وقتل وترويع ضد المهاجرين وتسببت في نشر حالة من الصراع العنيف داخل المجتمعات الأوروبية بين مؤيد ومعارض .. في هذه الحلقة نحاول رصد تنامي هذه الظاهرة وما تمثله من أفكار وممارسات، كيف نشأت حركة بيغيدا سنة 2014 وتحولت إلى طوفان يميني يجتاح أوروبا؟ في مدينة دردسن الألمانية يخوض فريق البرنامج تجربة خاصة جدا في قلب مظاهرة حاشدة لليمين المتطرف، فما حدث عندما سار المذيع ذو الملامح العربية بالقرب من المتظاهرين؟