صناعة الموت | المخدرات.. السلاح.. الإرهاب

مثلث دموي يتغذى على الموت، ويتعاون العاملون في أضلاعه الثلاثة في عالمهم السري الخارج على المجتمعات والقوانين.

من لبنان إلى كولومبيا.. تمتد أذرع حزب الله وشبكات المصالح التي تعمل مع أهم عصابات تهريب المخدرات العالمية.

بعض هذه العلاقات أشرنا إليها في وثائقي من إنتاج قناة العربية وعرض على شاشتها الأسبوع الماضي تحت عنوان "ملالي ناركوس" الذي حمل تحقيقا استقصائيا حول ما يجمع ملالي إيران وحزب الله مع أهم بارونات إنتاج وتهريب المخدرات..

في هذه الحلقة نستكمل ما بدأناه ونلقي الضوء على المزيد من خبايا هذا العالم الغامض.