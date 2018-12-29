صناعة الموت في 2018

في عالم الإرهاب لا توجد حدود دقيقة تفصل بين الأزمنة..

نهاية عام..وبداية ُعام جديد لا تعني أي شيء لأن الملفات الساخنة تنتقل عبر الأيام وتتزاحم مع صخب الأحداث حتى تصطدم بنقاط تحول مفصلية تجعلنا من مرحلة إلى مرحلة في مواجهة لا تنتهي..مع تجار الموت والدماء.

في هذه الحلقة نناقش أهم ملفات العام الذي يرحل وأهم ما رصدته كاميرا البرنامج وفريق العمل خلال ألفين وثمانية عشر

..وما الذي ننتظره ليكون حاضرا في العام الجديد مهددا حياة الآمنين.

