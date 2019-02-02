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صناعة الموت | صراع المتطرفين في أفريقيا

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في قلب أفريقيا .. تعمل التنظيمات المتشدّدة وأهمها داعش على خلق جبهات جديدة تساعدها في السيطرة على منطقة الصحراء الكبرى وتساعدها على الوجود الإعلامي والانتشار والتجنيد وإقامة معسكرات التدريب. شهدت الشهور الأخيرة تصعيدا في جبهة غرب أفريقيا حيث يخوض عناصر تابعون لداعش حروب عصابات في نيجيريا ومالي .. كما حصل تصعيد في منطقة القرن الأفريقي الذي شهد تفجيرات في كينيا وعمليات متعددة في الصومال. كيف تتقاطع خطط هذه الجماعات المسلحة في أفريقيا مع فروع متشددة أخرى في شمال أفريقيا والعالم العربي؟ وما سر الصراع بين داعش والقاعدة على الوصول إلى أفريقيا ومدّ النفوذ إلى جماعات متطرفة هناك؟

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