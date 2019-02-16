صناعة الموت | إرهاب العقول والمثقفين

تغريدة من بضعة سطور كتبها أديب عراقي عن الخميني كانت كافية ليترصده مسلحون أمام منزله ويمطروه بوابل من الرصاص..الجريمة مرت كالمعتاد بلا عقاب أو قبض على الجناة في وطن يعاني من سطوة الميليشيات،بينما أضيف اسم الدكتور علاء مشذوب إلى قائمة طويلة من أدباء ومفكرين وفنانين تعرضوا للاغتيال والتهديد والتنكيل بأيدي المتطرفين والعصابات المسلحة التي تطارد حتى الكلمات والأفكار في عقول الناس.

إرهاب العقول، فصل آخر من فصول صناعة الموت في العراق ..

