صناعة الموت | مناهج تعليم "مفخخة"

جزء مهم من مشكلة التشدّد في كثير من المجتمعات يرتبط بمناهج التعليم... فعبر ما يدرسه الطلبة تتسرّب أفكار بعينها في شكل تدريجي ومستمر وتتحول لاحقاً إلى يقين ثابت لا يمكن تغييره.

لذلك كانت مناهج التعليم دائما هدفا لجماعة الإخوان المسلمين التي عملت في أكثر من بلد عربي على التسلّل إلى العملية التعّليمية ومحاولة بث أفكارها وأدبياتها في عقول اليافعين.

في مصر تخوض جامعة الأزهر صراعا ضد أفكار إخوانية متشدّدة تسرّبت إلى المناهج وهيئات التدريس على مدى الأعوام الفائتة. في هذه الحلقة نتابع أصداء هذا الصراع والجهود التي تتمّ من أجل محاصرة أفكار التشدّد في واحدة من أكبر مؤسسات التعليم الديني في العالم الإسلامي.

