صناعة الموت | سلسلة تحقيقات ميدانية في ليبيا - الحلقة الثانية

ثمانية أعوام كاملة كانت فيها درنة هي العاصمة الحصينة لداعش وجماعات العنف المسلّح..

من درنة انطلقت الجماعات التابعة لهشام عشماوي، أخطر الإرهابيين المصريين، ونفّذت عمليات إرهابية في قلب الأراضي المصرية..

في درنة أيضا، تم إنشاء معسكرات لتدريب جماعات مختلفة من الإرهابيين الذين تنقّلوا عبر البحر إلى سوريا وتركيا وعبر الصحراء إلى قلب أفريقيا، لتأسيس شبكة واسعة من العلاقات التي تجمع قوى التشدّد في أنحاء مختلفة من العالم.

فريق صناعة الموت دخل الى درنة، بعد أيام قليلة من وقف الاشتباكات وإعلان الجيش الليبي سيطرته الكاملة عليها، وينقل المشهد، كما صوّره من داخل المدينة