صناعة الموت | سلسلة تحقيقات ميدانية في ليبيا - الحلقة الرابعة

لأعوام طويلة من الفوضى، كانت ليبيا نقطة الإرتكاز في شبكة واسعة من العلاقات تجمع بين متشددين من مختلف أنحاء العالم. خيوط هذه الشبكة حُبِكت في ليبيا، ولكنّ أيادٍ خارجية تحكمت في أفرادها ليتحولوا إلى ما يشبه الدمى في مسرح عرائس، صنعه رعاة إقليميون في قطر وتركيا لصالح تنظيم "الإخوان".

فريق صناعة الموت رصد مسارات تهريب السلاح والأفراد التي يستخدمها المتشددون ورعاتهم، كيف أصبح البحر المتوسط في الشمال وبحر الرمال في الجنوب نقاط عبور واتصال من سوريا وتركيا إلى ليبيا ثم أعماق أفريقيا.

