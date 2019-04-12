صناعة الموت | سلسلة تحقيقات ميدانية في ليبيا - الحلقة السادسة

سلسلة تحقيقات ميدانية في ليبيا ..

في هذه الحلقة يختتم فريق "صناعة الموت" تحقيقاته الميدانية من مدينة بنغازي الليبيّة، التي كانت أول من ثار على نظام القذافي وأول من تمرّد على حكم الميليشيات ودفعت ثمنا باهظاً لمواقفها.

وكان فريق "صناعة الموت" رصد في الحلقات السابقة كيف تسللت الأفكار المتشدّدة والتنظيمات المسلحة الى ليبيا ،برعاية قوى إقليمية، وسعت الى تحويل البلد إلى قاعدة كبرى يتجمع فيها المتشددون ويتمتعون بالسطوة والقدرة على المناورة والتخطيط والتدريب، في محاولة لاستنساخ نموذج أفغانستان، في تسعينيات القرن الفائت، إنما في قلب العالم لعربي هذه المرة.