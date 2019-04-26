صناعة الموت | فرق الاغتيالات الإيرانية في أوروبا

لإيران تاريخ طويل في صناعة الموت.

دعم جماعات متشدّدة .. تسليح ميليشيات .. إعدام أبرياء من دون محاكمات عادلة.

ولكن ملف الإغتيالات المنظّمة التي يقوم بها النظام الإيراني، ضد المعارضين في الخارج، هو الملف الذي يكبر في كل يوم.

في هذه الحلقة يفتح برنامج "صناعة الموت" ملف "فرق الاغتيالات الإيرانية في أوروبا" ويتابع الوسائل المختلفة التي تتخذها إيران لرصد وتصفية المعارضين. ويكشف البرنامج وقائع اغتيال الناشط الأهوازي أحمد مولي العام 2017 في هولندا ومحاولة اغتيال الناشطين حبيب وناصر جبر في أكتوبر من العام 2018 في الدانمرك.

