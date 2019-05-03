عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية برامج العربية صناعة الموت

صناعة الموت | فرق الاغتيالات الإيرانية في أوروبا - الجزء الثاني

رابط مختصر

الاغتيال الصامت والاغتيال الصاخب، طريقتان تتبعهما الاستخبارات الإيرانية للقضاء على خصومها في أوروبا. لكل منهما أسبابه وأساليبه واعتباراته.
متى تلجأ إيران الى الاغتيال، ومتى تلجأ الى الإخفاء القسري أو الخطف بالنسبة للمعارضين في الخارج. في هذه الحلقة نتابع التحقيق في ملف "فرق الاغتيال الإيرانية في أوروبا" ونبحث كيف تحوّلت بعض البعثات الدبلوماسية الإيرانية إلى حلقات للتواصل بين منظمّات الجريمة المحلّية والحرس الثوري الإيراني...

إقرأ أيضاً صناعة الموت | فرق الاغتيالات الإيرانية في أوروبا صناعة الموت | فرق الاغتيالات الإيرانية في أوروبا 19:33 GMT
إقرأ أيضاً صناعة الموت | أموال قطر في فرنسا صناعة الموت | أموال قطر في فرنسا 19:04 GMT

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر