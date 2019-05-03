صناعة الموت | فرق الاغتيالات الإيرانية في أوروبا - الجزء الثاني

الاغتيال الصامت والاغتيال الصاخب، طريقتان تتبعهما الاستخبارات الإيرانية للقضاء على خصومها في أوروبا. لكل منهما أسبابه وأساليبه واعتباراته.

متى تلجأ إيران الى الاغتيال، ومتى تلجأ الى الإخفاء القسري أو الخطف بالنسبة للمعارضين في الخارج. في هذه الحلقة نتابع التحقيق في ملف "فرق الاغتيال الإيرانية في أوروبا" ونبحث كيف تحوّلت بعض البعثات الدبلوماسية الإيرانية إلى حلقات للتواصل بين منظمّات الجريمة المحلّية والحرس الثوري الإيراني...

