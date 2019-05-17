صناعة الموت | النفط والبارود

الخطوط البحرية هي شرايين الإقتصاد العالمي وهدف دائم لعصابات الجريمة المنظمة والجماعات المتشدّدة والميليشيات لتحقيق أهداف بعيدة المدى عبر استهداف الناقلات والسفن وضرب استقرار خطوط الملاحة العالمية. إيران لها تاريخ طويل من تهديد خطوط الملاحة البحرية وأذرعها المسلحة مثل جماعة الحوثي لهم سوابق في استهداف الأهداف البحرية ومحاولة تعطيل الملاحة في أهم المضايق والمرافئ. في هذه الحلقة يناقش برنامج "صناعة الموت" كيف يمكن تحييد هذه التهديدات التي تؤثر على خطوط التجارة العالمية وتهدد أرزاق البشر في مختلف أنحاء العالم.