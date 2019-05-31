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صناعة الموت | استهداف المقدسات

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من القرامطة الخوارج إلى تنظيم الحوثيين .. ومن القاعدة وجهيمان إلى نظام الولي الفقيه .. يتغير الزمن وتتباين المذاهب والتفاصيل والمرجعيات والأهداف ويبقى التطرف واحدا في استهداف المقدسات وعدم مراعاة حرمات الإسلام ..
ليست مصادفة أن كل هؤلاء المتطرفين اجترؤوا على الأرض الحرام من قبل .. وليست مصادفة أن جميعهم فشلوا وحصدوا استنكار الملايين حول العالم.
في هذه الحلقة نحاول أن نرصد أفكار المتطرفين ومرجعياتهم التي تسول لهم استهداف المقدسات.

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