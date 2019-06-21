عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية برامج العربية صناعة الموت

صناعة الموت | في سيناء لا تزال الدماء تنزف

رابط مختصر

رغم العمليات الكبيرة التي يشنّها الجيش المصري وأجهزة الأمن في مطاردة المتشددين إلا أنه، من حين الى آخر، تتكرر عمليات دامية تُنفّذها جماعات مسلحة ضد مدنيين أو ضد مراكز أمنية.
هل هذه العمليات المتفرقة هي بمثابة انتفاضة يائسة؟ أم هي تؤشّر الى وجود خلل ما في المواجهة الأمنية؟ "فريق "صناعة الموت" يحاول الإجابة على هذه الأسئلة.

إقرأ أيضاً صناعة الموت | من تفجير أوكلاهوما إلى مذبحة كرايستشيرش صناعة الموت | من تفجير أوكلاهوما إلى مذبحة كرايستشيرش 19:34 GMT
إقرأ أيضاً صناعة الموت | تركيا وداعش .. الحدود الرخوة صناعة الموت | تركيا وداعش .. الحدود الرخوة 18:44 GMT

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر