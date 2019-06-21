صناعة الموت | في سيناء لا تزال الدماء تنزف

رغم العمليات الكبيرة التي يشنّها الجيش المصري وأجهزة الأمن في مطاردة المتشددين إلا أنه، من حين الى آخر، تتكرر عمليات دامية تُنفّذها جماعات مسلحة ضد مدنيين أو ضد مراكز أمنية.

هل هذه العمليات المتفرقة هي بمثابة انتفاضة يائسة؟ أم هي تؤشّر الى وجود خلل ما في المواجهة الأمنية؟ "فريق "صناعة الموت" يحاول الإجابة على هذه الأسئلة.