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صناعة الموت | حرب الإخوان في أوروبا

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في أوروبا عانى المسلمون طويلا من الاستقطاب "الخبيث."
دول مثل قطر وتركيا وإيران..
وتنظيمات مثل الإخوان المسلمين ..
وأيديولوجيات مثل الإسلام السياسي والولي الفقيه ..
كلها عناصر أسهمت في اختطاف الجاليات الإسلامية لتحقيق مصالح خاصة... والنتيجة كانت دائما كارثية وتقود إلى المزيد من الضغط والتشوية والعزلة وتسرّب أفكار التشدّد والعنف إلى هذه الجاليات.
في هذه الحلقة نحاول أن نرصد حال المراكز الإسلامية في أوروبا ومعاناتها من محاولات السيطرة التي تقوم بها دول وتنظيمات تدعم التشدد والإرهاب.

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