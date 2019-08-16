صناعة الموت | إرهاب الحوثي

في شمال اليمن نشأ تنظيم أطلق على نفسه - حركة الشباب المؤمن-ومنذ التسعينيات حول صعدة من حاضنة للعلم والسلام إلى منطلق للتجهيل والعنف واحتكار حياة الناس وخياراتهم في التنمية والحياة.

سريعاً ما تغير الاسم كما تغيرت مبادئ المذهب من الداخل .. وانسجاماً مع موجة الميليشيات الموالية لإيران تحول تنظيم الشباب المؤمن إلى أنصار الله لينضم إلى ميليشيا حزب الله في لبنان وعشرات الميليشيات المماثلة في العراق وسوريا. التي تمارس كافة أشكال الإرهاب ..

من تجنيد الأطفال و تجويعهم ثم المتاجرة بمأساتهم إلى تحويل تراب اليمن إلى مزرعة ألغام، وعناقيد العنب إلى قنابل وحبات البن إلى رصاص لتغذية حروبهم العبثية بعيداً عن المذهب وادعاءات المظلومية والتهميش.

