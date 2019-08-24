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صناعة الموت |إرهاب الحوثي

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لكل مواطن يمني عند الحوثيين لُغْم مكتوب باسمه .. يحصده في حقله .. أو يصطاده في شباكه .. أو يطارده في الطريق إلى مدرسته أو حتى في بيته وبين أحضان عائلته.
من مخازن النظام السابق .. أو مما وصل لهذه المليشيات من داعمتها إيران .. تنتشر بين صخور جبال اليمن وتحت ترابها ومع كل موجة تلامس شطآنها عشرات الآلاف وربما الملايين من الأالغام من كل الأحجام والأنواع والمصادر .
وفي مقابل صناع الموت هناك من يزرع الأمل في اليمن

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