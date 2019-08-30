صناعة الموت | مولنبيك

بالنسبة لبعض المحللين، ارتبط اسم هذا الحي بمجموعة من أشهر المتشدّدين الذين انضموا الى داعش في سوريا والعراق أو تورطوا في أعمال إرهابية اهتزّت لها عواصم ومدن أوروبية. ولكن هذه السمعة السيئة للحي البلجيكي، يرفضها الآلاف من سكانه الذين اعتبروا أن بضعة ثمرات فاسدة في شجرة، لا تكفي لوصم المزرعة كلها بالفساد .. ويقولون إن هذا الحيّ أنبت علماء وفنانين ومواطنين صالحين انخرطوا في الحياة الأوروبية وكانوا مثالا جيدا تتشرف به الجاليات المسلمة في بلجيكا.

في هذه الحلقة يزور فريق البرنامج مولنبيك ويحاول أن يُفتّش بين طرقاته وأسواقه عن السبب الذي جعل هذا الحي هو الأشهر بين أحياء المهاجرين في أوروبا.

