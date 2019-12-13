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صناعة الموت | التنظيم الدولي للإخوان المسلمين

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كيان مراوغ مثل ثعبان له ألف رأس. يعبر الحدود ويتنقّل بين قارات العالم بأشكال مختلفة وبأسماء متباينة لينقل أفكار التشدد تحت عباءة الديمقراطية وحرية التعبير.
باسم الدين، يحاصر هذا التنظيم المسلمين في دول الشتات، فيسعى الى احتكار مراكزهم وتجمّعاتهم ومعالم حياتهم.
من هناك يبدأ في تأسيس شبكات التجنيد والتهريب وغسيل الأموال وقنوات الفساد المالي والسياسي، بعيداً عن المساءلة والعقاب.

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