صناعة الموت | تفاصيل عن خلية الدمام وأهدافها والأيدي التي تحركها آخر تحديث: الجمعة 14 جمادي الأول 1441 هـ - 10 يناير 2020 KSA 20:19 - GMT 17:19 تارخ النشر: الجمعة 14 جمادي الأول 1441 هـ - 10 يناير 2020 KSA 20:18 - GMT 17:18 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك صناعة الموت | تفاصيل عن خلية الدمام وأهدافها والأيدي التي تحركها PDF اطبع إقرأ أيضاً صناعة الموت | سجناء الإخوان يجندون عناصر جديدة في سجون 18:39 GMT إقرأ أيضاً صناعة الموت | سليماني .. يد إيران التي قُطعت 18:56 GMT