صناعة الموت | سليماني .. يد إيران التي قُطعت

في الحلقة يُقارن فريق البرنامج بين موكب تشييّعه في طهران والمآسي التي مرّت بها الدول العربية جرّاء سيطرة المليشيات في العراق وسوريا وإيران واليمن. يصفه البعض بـ "الإرهابي" والبعض الآخر يراه "صانع الإرهابيين". هو جنرال الولي الفقيه ورجل المهام الدموية الذي ينشر أيديولوجيا ملالي قمّ بالحديد والنار.

لطالما سار الموت في ركابه وتفجّرت أنهر من الدماء، أينما حل... حتى جنازته - تحوّلت إلى مجزرة بين مُشيّعيه. ما الذي جعل هذا الرجل بهذه الأهمية بالنسبة لنظام طهران وما الذي جعله يمثّل رمزا لصناعة الموت الإيرانية؟

