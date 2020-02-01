صناعة الموت | أيتام سليماني .. ما مصير الميليشيات التي زرعها جنرال الولي الفقيه؟ آخر تحديث: السبت 6 جمادي الثاني 1441 هـ - 01 فبراير 2020 KSA 03:02 - GMT 00:02 تارخ النشر: السبت 6 جمادي الثاني 1441 هـ - 01 فبراير 2020 KSA 00:56 - GMT 21:56 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك صناعة الموت | أيتام سليماني .. ما مصير الميليشيات التي زرعها جنرال الولي الفقيه؟ PDF اطبع إقرأ أيضاً صناعة الموت | سليماني .. يد إيران التي قُطعت 18:56 GMT إقرأ أيضاً صناعة الموت | رحلة البحث عن زعيم داعش الجديد 15:33 GMT