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صناعة الموت | ما بعد المذبحة

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هل يستطيع الفن أن يواجه التشدد؟ وهل تستطيع الكاميرا أن تواجه الرشاش؟
هل يمكن أن يصبح القتيل أقوى من القاتل؟
في كثير من بقاع العالم كانت صورة الصحافة هي سلاح المواجهة ونجحت في كشف فظائع يمارسها متشددون، واستطاعت حشد جهود العالم للتعاطي مع صنّاع الموت بفاعلية. في سراييفو أقيم متحف يوثق لمذبحة سربرنيتشا حيث مورس التطهير العرقي على يد متشددين صرب قتلوا ونكلوا بآلاف المسلمين "البوشناق" لإلغاء وجودهم وتاريخهم وحتى مستقبلهم في المدينة في شكل نهائي. محكمة مجرمي الحرب حاكمت القيادات التي قامت بالمذبحة لكن البوسنيين يحرصون على أن تظل هذه الذكرى ماثلة دائما حتى لا تتكرر.

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