الشارع الدبلوماسي: 31-01-2014

الشارع الدبلوماسي. برنامج شهري يبث في الجمعة الأخيرة من نهاية كل شهر على مدار نحو ساعة.

يبحث من خلال مقابلات مع شخصيات دبلوماسية رفيعة وتقارير مصورة أبرز التحركات الدبلوماسية في المنظمة الدولية خلال شهر، والمتعلقة بقضايا المنطقة العربية.

البرنامج يهدف أيضا إلى إلقاء الضوء على كيفية عمل الأمم المتحدة والإصلاحات، التي تحتاجها فيما يتعلق بتركيبة وقواعد عمل أهم محافلها – مجلس الأمن الدولي - وكذلك هيمنة الدول الخمس الكبرى على هذا المجلس