الشارع الدبلوماسي: 30-05-2014

ضيفان في حلقة هذا الشهر هما:

1- السفير الأميركي ستيفن راب، رئيس مكتب العدالة الجنائية الدولية في وزارة الخارجية الأميركية، وهو سفير الرئيس باراك أوباما منذ عام 2009 للتعامل مع قضايا جرائم الحرب.

راب تحدث عن خطط الإدارة الأميركية للتحرك تجاه الأزمة السورية بعد فشل مشروع القرار الفرنسي في مجلس الأمن. وقال إن لدى واشنطن بدائل عن المحكمة الجنائية الدولية بخصوص الأزمة السورية، كما أشار راب إلى وجود أدلة متزايدة على ارتكاب جرائم حرب في سوريا، وأن المجازر المرتكبة في سوريا لم يشهدها أي صراع آخر. وقال أيضا إن استخدام الكلور في سوريا من الجرائم التي يمكن أن يحاكم بها نظام الأسد.

2- إرفيه لادسوس وكيل أمين عام الأمم المتحدة لشؤون عمليات حفظ السلام، وتحدث في المقابلة عن أسباب ارتفاع أعداد القتلى في صفوف القوات الدولية خلال الفترة الأخيرة، واعتماد الأمم المتحدة الطائرات من دون طيار كوسيلة جديدة في بعثاتها، ومن ضمنها تلك العاملة في جنوب السودان. لادسوس دافع عن الاتهامات الموجهة إلى مكتبه بتحوير الحقائق والتلاعب بها في ملف قوات يوناميد بإقليم دارفور السوداني، والتي أثيرت في مقابلة سابقة أجراها الزميل طلال مع عائشة البصري المتحدثة باسم قوات يوناميد.