الشارع الدبلوماسي: 27-06-2014

أربع مقابلات بثت في برنامج الشارع الدبلوماسي اليوم:

الأولى مع إياد أمين مدني، الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي : تحدث عن الأزمة في العراق والتطورات في سوريا وفي فلسطين.

الثانية مع فاليري ايموس، وكيلة أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: تحدثت عن الأوضاع الإنسانية في سوريا وفي العراق وكشفت عن أرقام للمدنيين الذين شردتهم المعارك في العراق.

الثالثة مع يوري سيرغيف، مندوب أوكرانيا الدائم لدى الأمم المتحدة : وتحد في المقابلة عن التطورات في أوكرانيا.

أما المقابلة الرابعة والأخيرة فهي مع السفير الليبي في الأمم المتحدة إبراهيم دباشي: كشف فيها معلومات عن اغتيال المحامية الليبية سلوى سعيد، وتحدث عن الانتخابات لليبية، وكذلك عن الجيش الوطني وانتقد المؤتمر الوطني العام.