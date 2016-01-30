علاقة الولايات المتحدة مع المعارضة السورية

عبد الله المعلمي مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة:

- المعلمي: السعودية تدعم دائما مطالب المعارضة السورية

- المعلمي: لا نعلق أملا كبيرا على المفاوضات بسبب تعنت النظام

- المعلمي: السعودية قامت بجهود كبيرة تحضيرا لعقد المؤتمر

- المعلمي: وفد وحيد يمثل المعارضة هو الذي سمته الهيئة العليا للتفاوض

- المعلمي: واشنطن متمسكة بضرورة حل شامل للأزمة السورية

- المعلمي: مطمئنون لسلامة دعم واشنطن لقوى المعارضة السورية

- المعلمي: متمسكون بضرورة خروج جميع المقاتلين الأجانب من سوريا

- المعلمي: المجتمع الدولي يتحمل جزءا كبيرا من معاناة السوريين

- المعلمي: على ميليشيات الحوثي وصالح الاستجابة لصوت العقل والمنطق

- المعلمي: تدريبات ميليشيات الحوثي تتم بدعم إيراني

- المعلمي: ميليشيات الحوثي تتلقى تدريبات في معسكرات حزب الله

- المعلمي: قوات التحالف والحكومة اليمنية حريصة على تجنب المدنيين

- المعلمي: روحاني يطوف أوروبا غير مدرك أن مكانة إيران في محيطها الجغرافي

- المعلمي: دول الخليج العربي لا تبحث عن مواجهة عسكرية مع إيران

- المعلمي: السعودية ماضية في حشد القوى لتحقيق الأهداف العربية والإسلامية





ارثرن كزن المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي :

- كزن: ليس ممكنا توصيل المساعدات دون وقف أطلاق النار

- كزن: نحتاج هدنة دائمة لإغاثة المدنيين في المناطق المحاصرة

- كزن: نلجأ أحيانا لمواقع التواصل الاجتماعي في الحصول على المعلومات

- كزن: نتواصل مع كل الأطراف باستثناء داعش لإيصال المساعدات

- كزن: توصيل المساعدات يجب أن يتم لكل المناطق دون أية عوائق

- كزن: وضع المدنيين في مناطق داعش محزن للغاية







جوشوا لانديز مدير مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة اوكلاهوما الأميركية:



- لاندز: تغيير الموقف الأميركي شكل دعما للأسد

- لاندز: الدعوة إلى حكومة وحدة وطنية يعني بقاء الأسد

- لاندز: التدخل الروسي غير موازين القوى لمصلحة الأسد

- لاندز: أوباما كان يعتبر سقوط نظام الأسد مسألة وقت فقط

- لاندز: لو تم التدخل العسكري ضد الأسد منذ البداية لكان المشهد مختلفا

- لاندز: اعتماد أسلوب الحصار مكن الأسد وحلفاءه من تحقيق التقدم

- لاندز: محادثات جنيف انعكاس لموازين القوى على الأرض في سوريا

- لاندز: نقص التمويل والتسليح سيدفع كتائب المعارضة إلى الانسحاب

- لاندز: الانتصارات التي حققها الثوار لم تستغل كما يجب

- لاندز: المعركة الكبرى ستكون في حلب بعد إطباق النظام على ريف اللاذقية

- لاندز: المرشحان الجمهوريان لم يبديا أي اهتمام بمواجهة روسيا في سوريا





