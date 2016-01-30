علاقة الولايات المتحدة مع المعارضة السورية

عبد الله المعلمي مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة:
- المعلمي: السعودية تدعم دائما مطالب المعارضة السورية
- المعلمي: لا نعلق أملا كبيرا على المفاوضات بسبب تعنت النظام
- المعلمي: السعودية قامت بجهود كبيرة تحضيرا لعقد المؤتمر
- المعلمي: وفد وحيد يمثل المعارضة هو الذي سمته الهيئة العليا للتفاوض
- المعلمي: واشنطن متمسكة بضرورة حل شامل للأزمة السورية
- المعلمي: مطمئنون لسلامة دعم واشنطن لقوى المعارضة السورية
- المعلمي: متمسكون بضرورة خروج جميع المقاتلين الأجانب من سوريا
- المعلمي: المجتمع الدولي يتحمل جزءا كبيرا من معاناة السوريين
- المعلمي: على ميليشيات الحوثي وصالح الاستجابة لصوت العقل والمنطق
- المعلمي: تدريبات ميليشيات الحوثي تتم بدعم إيراني
- المعلمي: ميليشيات الحوثي تتلقى تدريبات في معسكرات حزب الله
- المعلمي: قوات التحالف والحكومة اليمنية حريصة على تجنب المدنيين
- المعلمي: روحاني يطوف أوروبا غير مدرك أن مكانة إيران في محيطها الجغرافي
- المعلمي: دول الخليج العربي لا تبحث عن مواجهة عسكرية مع إيران
- المعلمي: السعودية ماضية في حشد القوى لتحقيق الأهداف العربية والإسلامية
ارثرن كزن المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي :
- كزن: ليس ممكنا توصيل المساعدات دون وقف أطلاق النار
- كزن: نحتاج هدنة دائمة لإغاثة المدنيين في المناطق المحاصرة
- كزن: نلجأ أحيانا لمواقع التواصل الاجتماعي في الحصول على المعلومات
- كزن: نتواصل مع كل الأطراف باستثناء داعش لإيصال المساعدات
- كزن: توصيل المساعدات يجب أن يتم لكل المناطق دون أية عوائق
- كزن: وضع المدنيين في مناطق داعش محزن للغاية
جوشوا لانديز مدير مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة اوكلاهوما الأميركية:
- لاندز: تغيير الموقف الأميركي شكل دعما للأسد
- لاندز: الدعوة إلى حكومة وحدة وطنية يعني بقاء الأسد
- لاندز: التدخل الروسي غير موازين القوى لمصلحة الأسد
- لاندز: أوباما كان يعتبر سقوط نظام الأسد مسألة وقت فقط
- لاندز: لو تم التدخل العسكري ضد الأسد منذ البداية لكان المشهد مختلفا
- لاندز: اعتماد أسلوب الحصار مكن الأسد وحلفاءه من تحقيق التقدم
- لاندز: محادثات جنيف انعكاس لموازين القوى على الأرض في سوريا
- لاندز: نقص التمويل والتسليح سيدفع كتائب المعارضة إلى الانسحاب
- لاندز: الانتصارات التي حققها الثوار لم تستغل كما يجب
- لاندز: المعركة الكبرى ستكون في حلب بعد إطباق النظام على ريف اللاذقية
- لاندز: المرشحان الجمهوريان لم يبديا أي اهتمام بمواجهة روسيا في سوريا
علاقة الولايات المتحدة مع المعارضة السورية
عبد الله المعلمي مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة: