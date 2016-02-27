وقف اطلاق النار في سوريا

الحلقة تتضمن ثلاث مقابلات مع :
• يان الياسون – نائب الامين العام للامم المتحدة ومن ابرز ما صرح به:
- أكثر من 50 ألف لاجئ من حلب عالق على الحدود التركية
- الأزمة السورية لن تحل دون تبني موقف دولي وإقليمي موحد
- التصعيد العسكري في سوريا سيلحق الأذى بالجميع
- 113 شاحنة مساعدات دخلت المناطق المحاصرة في سوريا
- متفائلون بنجاح وقف إطلاق النار في سوريا
- المناطق الخاضعة لداعش والنصرة لا يشملها وقف إطلاق النار
- مجموعة عمل برئاسة أميركية روسية ستراقب وقف إطلاق النار
- عمليات توصيل المساعدات في سوريا تحرز تقدما ملحوظا
- قرار باستئناف المحادثات السورية خلال الساعات المقبلة
• اسماعيل ولد الشيخ احمد - المبعوث الخاص للامين العام الى اليمن
- ماضون في التحضير لجولة محادثات يمنية جديدة
- مؤشرات جيدة على قرب استئناف المحادثات اليمنية
- سيتم الإعلان عن موعد المحادثات اليمنية في مارس
- لا بد من احترام وقف إطلاق النار للتمهيد للحل اليمني
- استئناف المحادثات اليمنية سيكون من دون شرط مسبق
- الأهم من وقف إطلاق النار هو احترام تطبيقه
- من الممكن عقد المحادثات من دون وقف إطلاق النار
- المجتمع الدولي ملتزم بدعم شرعية الرئيس هادي
- القضية الإنسانية تشكل ضغطا كبيرا لحل الأزمة اليمنية
- 21 مليون يمني بحاجة للمساعدات الإنسانية
- نخشى نفوذ الجماعات المتطرفة في اليمن
- لدي ضمانات من كل الأطراف بتنفيذ القرار 2216
- لجان من طرفي المحادثات تضع إطارا لوقف إطلاق النار
- أثق بالشعب اليمني ونيته التوصل لحل
- خطابات صالح الأخيرة لم تكن داعمه للسلام
- الرئيس هادي أبلغني بتدخل حزب الله وإيران
- مجلس الأمن متمسك بوحدة اليمن وسيادته
- الأمم المتحدة لن تتسامح بخروقات حقوق الإنسان
• ليلى زروقي وكيلة الامين العام لشؤون الاطفال في النزاعات المسلحة
- أطفال 8 دول عربية يعيشيون معاناة الحرب
- حجم الدمار في بعض الدول العربية مؤشر على الوضع المخيف للأطفال
- لجوء بعض الجيوش العربية إلى الميليشيات يهدد مصير الأطفال
- الميليشيات التي تساند الحكومة العراقية ونظام الأسد تستغل الأطفال
- ميليشيات الحوثي تجند الأطفال اليمنيين قسرا
- الاطفال في سوريا ضحايا القنابل العنقودية