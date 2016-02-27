وقف اطلاق النار في سوريا

الحلقة تتضمن ثلاث مقابلات مع :

• يان الياسون – نائب الامين العام للامم المتحدة ومن ابرز ما صرح به:

- أكثر من 50 ألف لاجئ من حلب عالق على الحدود التركية

- الأزمة السورية لن تحل دون تبني موقف دولي وإقليمي موحد

- التصعيد العسكري في سوريا سيلحق الأذى بالجميع

- 113 شاحنة مساعدات دخلت المناطق المحاصرة في سوريا

- متفائلون بنجاح وقف إطلاق النار في سوريا

- المناطق الخاضعة لداعش والنصرة لا يشملها وقف إطلاق النار

- مجموعة عمل برئاسة أميركية روسية ستراقب وقف إطلاق النار

- عمليات توصيل المساعدات في سوريا تحرز تقدما ملحوظا

- قرار باستئناف المحادثات السورية خلال الساعات المقبلة

• اسماعيل ولد الشيخ احمد - المبعوث الخاص للامين العام الى اليمن

- ماضون في التحضير لجولة محادثات يمنية جديدة

- مؤشرات جيدة على قرب استئناف المحادثات اليمنية

- سيتم الإعلان عن موعد المحادثات اليمنية في مارس

- لا بد من احترام وقف إطلاق النار للتمهيد للحل اليمني

- استئناف المحادثات اليمنية سيكون من دون شرط مسبق

- الأهم من وقف إطلاق النار هو احترام تطبيقه

- من الممكن عقد المحادثات من دون وقف إطلاق النار

- المجتمع الدولي ملتزم بدعم شرعية الرئيس هادي

- القضية الإنسانية تشكل ضغطا كبيرا لحل الأزمة اليمنية

- 21 مليون يمني بحاجة للمساعدات الإنسانية

- نخشى نفوذ الجماعات المتطرفة في اليمن

- لدي ضمانات من كل الأطراف بتنفيذ القرار 2216

- لجان من طرفي المحادثات تضع إطارا لوقف إطلاق النار

- أثق بالشعب اليمني ونيته التوصل لحل

- خطابات صالح الأخيرة لم تكن داعمه للسلام

- الرئيس هادي أبلغني بتدخل حزب الله وإيران

- مجلس الأمن متمسك بوحدة اليمن وسيادته

- الأمم المتحدة لن تتسامح بخروقات حقوق الإنسان

• ليلى زروقي وكيلة الامين العام لشؤون الاطفال في النزاعات المسلحة

- أطفال 8 دول عربية يعيشيون معاناة الحرب

- حجم الدمار في بعض الدول العربية مؤشر على الوضع المخيف للأطفال

- لجوء بعض الجيوش العربية إلى الميليشيات يهدد مصير الأطفال

- الميليشيات التي تساند الحكومة العراقية ونظام الأسد تستغل الأطفال

- ميليشيات الحوثي تجند الأطفال اليمنيين قسرا

- الاطفال في سوريا ضحايا القنابل العنقودية

