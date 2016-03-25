التطورات في سوريا و اليمن في مقابلة مع ستيفن اوبراين وكيل أمين عام الأمم المتحدة





ستيفن اوبراين - وكيل الامين العام للشؤون الانسانية والاغاثة والطوارئ من ابرز ما تحدث عنه:

معاناة آلاف السوريين مع الحصار ما تزال مستمرة

وقف القتال مكّن هيئات الإغاثة من الوصول لمناطق جديدة

تمكنا من توصيل المساعدات الى 15 منطقة من أصل 18 محاصرة

مفاوضات صعبة مع كل الفصائل كي نتمكن من توصيل المساعدات

صعوبات في إدخال الكوادر الطبية إلى المناطق المحاصرة

توصيل المساعدات لنحو 800 ألف شخص أبرز تحدياتنا

التفاوض لتوصيل المساعدات قد يستمر أسابيعا وأشهرا

نعول على توصيل مساعدات أكثر في ابريل المقبل

نواجه مشكلة في إيفاء الدول المانحة بما تعهدت به

نسعى إلى توصيل المساعدات قريبا إلى تعز وصنعاء وصعدة

اليمن كان يعاني أساسا من أزمة فقر وجوع قبل الحرب

أزمات اليمن تفاقمت مع اندلاع الحرب

أكثر من 80% من اليمنيين بحاجة المساعدة

من 5 إلى 6 ملايين يمني بأشد الحاجة إلى المساعدة

كارن أبوزيد - المستشارة الخاصة لمؤتمر قمة اللاجئين والمهاجرين لعام 2016 :

اجتماع في جنيف نهاية مارس لبحث توطين آلاف اللاجئين السوريين

نسعى إلى نتائج ملموسة لحل أزمة اللاجئين إلى أوروبا

سنبحث عن المسببات الحقيقية لأزمة اللجوء لنضع حلولا جذرية

نأمل في أن تفي واشنطن بتعهدها منح 85 ألفا حق اللجوء

علينا الانتظار قبل الحكم على الاتفاق الأوروبي التركي

ندعم حق اللاجئين بالعمل في البلدان التي لجأوا إليها

نرحب بموافقة الأردن على تشغيل اللاجئين

لبنان قدم الكثير للاجئين السوريين على أراضيه

لا بد من مواصلة تقديم الدعم والمساعدة لبلدان اللجوء

السفير إبراهيم الدباشي مندوب ليبيا الدائم في الامم المتحدة :

رئيس حكومة الوفاق يبني توقعاته على أساس الترتيبات الأمنية

ماضون في الترتيبات اللازمة لنقل الحكومة إلى طرابلس

مجلس الرئاسة سيسبق دخول الحكومة إلى طرابلس

الميليشيات تشكل تهديدا دائما للحكومة

بدون توفير الأمن في طرابلس لن تنجح الحكومة

لا بد من حل إشكالية الحكومة أولا أم التعديل الدستوري

النواب يحتاجون التطمينات اللازمة لاستئنافهم عملهم

قرار في طور الإعداد لتجديد العقوبات على منتهكي الحظر

قرار في طور الإعداد لتجديد العقوبات على منتهكي الحظر

نأمل بإدراج مادة ضمن القرار تسمح لمؤسسة النفط باستثمار أموالها

تردد في مجلس الأمن للموافقة على رفع الحظر عن حكومة الوفاق

خالد اليماني المندوب الدائم لليمن لدى الامم المتحدة:

قرار مجلس الأمن هو أساس أي محادثات مقبلة

المحادثات المقبلة الفرصة الأخيرة للسلام

توجه لتدويل القضية اليمنية إن لم تنجح محادثات الكويت

الحكومة متفائلة بتحقيق السلام في اليمن

وقف إطلاق النار لا يفهم بوقف الضربات الجوية فقط



