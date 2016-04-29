الشارع الدبلوماسي: الجمعة 29 ابريل 2016

حلقة الشارع الدبلوماسي لهذا الشهر تتضمن 3 مقابلات أجراها الزميل طلال الحاج مع :

• موهنز ليكيتوفت، رئيسِ الجمعية العامة للأمم المتحدة وتتحدث في مجملها عن علمية اختيار خليفة لبان كي مون في منصب الأمين العام للأمم المتحدة ، وعن نقشات أعضاء الجمعية مع المرشحين التسعة للمنصب ، وهم اربع نساء وخمسة رجال ، وفرص فوز امرأة لهذه الدورة بالاضافة الى الضغوط التي تمارسها الدول دائمة العضوية لاختيار الامين العام الجديد.

• مازن درويش العضو الاستشاري في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للامم المتحدة، ورئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير ، وتحدثت المقابلة عن دور المركز في الكشف عن الجرائم التي يرتكبها نظام الأسد وتوثيقها والتقارير التي يعدها للمنظمات الدولية بالاضافة الى تأثير دعم حلفاء الاسد له على مفاقمة المعاناة الانسانية في سوريا.

• علي الزعتري نائب الممثل الخاص للأمين العام ومنسق الشؤون الإنسانية المقيم في ليبيا وتحدث عن الأزمة الانسانية المتفاقمة في ليبيا وعدم الاهتمام الدولي بهذه الازمة ، والنقص الشديد في المخصصات المالية لتوفير الاغاثة لليبيين بالاضافة الى عدد النازحين واللاجئين الليبين وما تقدمه الدول العربية من مساعدات عينية.

الحلقة تتضمن ايضا تقريرا تفصيليا عن المرشحين لخلافة بان كي مون وفرص كل منهم.

