عبدالله المعلمي

ثلاث مقابلات اجراها الزميل طلال الحاج في برنامج الشارع الدبلوماسي لهذا الشهر مع :
• السفير عبد الله المعلمي مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة ، ومن أبرز ما تحدث عنه :
- المعلمي: نأمل بأن تتغلب حكمة اليمنيين على خلافاتهم
- المعلمي: السعودية تحظى بثقة كل الأطراف اليمنية
- المعلمي: لدينا قائمة كبيرة بخروقات الميليشيات على الأرض
- المعلمي: السعودية ستواصل تقديم مساعداتها للشعب اليمني
- المعلمي: روسيا لم تقدم دولارا واحدا مساعدة لليمن
- المعلمي: ليس للسعودية فصيل أو حزب معين تدعمه في اليمن
- المعلمي: نظام الأسد غير جاد في التوصل الى حل سياسي
- المعلمي: نظام الأسد يتلقى دعما عسكريا من دول تقتل الشعب السوري
- المعلمي: مصالح كبيرة تربط دول الخليج العربي بروسيا
- المعلمي: مجموعة الدعم الدولية قررت إنزال المساعدات جوا حتى لو رفض نظام الأسد
• تيري رود لارسن وكيل أمين عام الامم المتحدة والمبعوث الدولي الخاص الى لبنان وشن في مقابلته هجوما عنيفا حزب الله وايران وقال:
- لارسن: وساطة الأمم المتحدة قادت إلى انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان
- ليست ميليشيا حزب الله من دفع إسرائيل للانسحاب من جنوب لبنان
- ميليشيا حزب الله تقوض أمن دول الخليج العربي
- لارسن: ميليشيا حزب الله تهدد أمن واستقرار المنطقة
- لارسن: الميليشيات اللبنانية طبقت اتفاق الطائف باستثناء حزب الله
- لارسن: لا بد من تحرك دولي لنزع سلاح حزب الله
- لارسن: حزب الله يعيق تنفيذ قرار مجلس الأمن 1559
- لارسن: قوة ميليشيا حزب الله تفوق الجيش اللبناني
- لارسن: حزب الله لم يعد له شرعية بعد انسحاب إسرائيل من لبنان
- لارسن: تواجد غير شرعي لحزب الله في سوريا والعراق واليمن
- لارسن: الميليشيات اللبنانية طبقت اتفاق الطائف باستثناء حزب الله
- لارسن: الحل في لبنان هو بتطبيق ما تم الاتفاق عليه بالطائف
- لارسن: علاقة حزب الله بإيران تهدد أمن لبنان
- لارسن: ميليشيا حزب الله جزء لا يتجزأ من جهاز الدولة في إيران
- لارسن: مشاكل لبنان لا تحل إلا بمنظور إقليمي
• السفير إبراهيم الدباشي المندوب الليبي الدائم في الأمم المتحدة
- الدباشي: مجلس النواب لا يزال الجهة التشريعية الشرعية في ليبيا
- الدباشي: حكومة الوفاق هي الجهة التنفيذية الشرعية في ليبيا
- الدباشي: الخارجية الليبية كمؤسسة قوية جدا
- الدباشي: لن يستقر الوضع في ليبيا بدون وجود جيش قوي
- الدباشي: على المجتمع الدولي الاعتراف بالجيش الليبي
- حكومة الوفاق الوطني تحتاج جيشا يدعمها
- عدم التوافق بين الجيش والحكومة يهدد مستقبل ليبيا
- حكومة الوفاق يجب أن يكون لها مؤسساتها المستقلة
- يجب ألا تعتمد حكومة الوفاق على الميليشيات في طرابلس
- الدباشي: القائد الأعلى للقوات الليبية هو رئيس حكومة الوفاق
- الدباشي: نرحب بكل وساطات حل الأزمة الليبية