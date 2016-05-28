عبدالله المعلمي

ثلاث مقابلات اجراها الزميل طلال الحاج في برنامج الشارع الدبلوماسي لهذا الشهر مع :

• السفير عبد الله المعلمي مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة ، ومن أبرز ما تحدث عنه :

- المعلمي: نأمل بأن تتغلب حكمة اليمنيين على خلافاتهم

- المعلمي: السعودية تحظى بثقة كل الأطراف اليمنية

- المعلمي: لدينا قائمة كبيرة بخروقات الميليشيات على الأرض

- المعلمي: السعودية ستواصل تقديم مساعداتها للشعب اليمني

- المعلمي: روسيا لم تقدم دولارا واحدا مساعدة لليمن

- المعلمي: ليس للسعودية فصيل أو حزب معين تدعمه في اليمن

- المعلمي: نظام الأسد غير جاد في التوصل الى حل سياسي

- المعلمي: نظام الأسد يتلقى دعما عسكريا من دول تقتل الشعب السوري

- المعلمي: مصالح كبيرة تربط دول الخليج العربي بروسيا

- المعلمي: مجموعة الدعم الدولية قررت إنزال المساعدات جوا حتى لو رفض نظام الأسد



• تيري رود لارسن وكيل أمين عام الامم المتحدة والمبعوث الدولي الخاص الى لبنان وشن في مقابلته هجوما عنيفا حزب الله وايران وقال:

- لارسن: وساطة الأمم المتحدة قادت إلى انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان

- ليست ميليشيا حزب الله من دفع إسرائيل للانسحاب من جنوب لبنان

- ميليشيا حزب الله تقوض أمن دول الخليج العربي

- لارسن: ميليشيا حزب الله تهدد أمن واستقرار المنطقة

- لارسن: الميليشيات اللبنانية طبقت اتفاق الطائف باستثناء حزب الله

- لارسن: لا بد من تحرك دولي لنزع سلاح حزب الله

- لارسن: حزب الله يعيق تنفيذ قرار مجلس الأمن 1559

- لارسن: قوة ميليشيا حزب الله تفوق الجيش اللبناني

- لارسن: حزب الله لم يعد له شرعية بعد انسحاب إسرائيل من لبنان

- لارسن: تواجد غير شرعي لحزب الله في سوريا والعراق واليمن

- لارسن: الميليشيات اللبنانية طبقت اتفاق الطائف باستثناء حزب الله

- لارسن: الحل في لبنان هو بتطبيق ما تم الاتفاق عليه بالطائف

- لارسن: علاقة حزب الله بإيران تهدد أمن لبنان

- لارسن: ميليشيا حزب الله جزء لا يتجزأ من جهاز الدولة في إيران

- لارسن: مشاكل لبنان لا تحل إلا بمنظور إقليمي



• السفير إبراهيم الدباشي المندوب الليبي الدائم في الأمم المتحدة

- الدباشي: مجلس النواب لا يزال الجهة التشريعية الشرعية في ليبيا

- الدباشي: حكومة الوفاق هي الجهة التنفيذية الشرعية في ليبيا

- الدباشي: الخارجية الليبية كمؤسسة قوية جدا

- الدباشي: لن يستقر الوضع في ليبيا بدون وجود جيش قوي

- الدباشي: على المجتمع الدولي الاعتراف بالجيش الليبي

- حكومة الوفاق الوطني تحتاج جيشا يدعمها

- عدم التوافق بين الجيش والحكومة يهدد مستقبل ليبيا

- حكومة الوفاق يجب أن يكون لها مؤسساتها المستقلة

- يجب ألا تعتمد حكومة الوفاق على الميليشيات في طرابلس

- الدباشي: القائد الأعلى للقوات الليبية هو رئيس حكومة الوفاق

- الدباشي: نرحب بكل وساطات حل الأزمة الليبية

