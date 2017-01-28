اسماعيل ولد الشيخ

• إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوث الأمين العام للامم المتحدة وتحدث حول تقريره الذي قدمه امس الى مجلس الامن وجديد مساعيه لايجاد حل للازمة اليمنية . ومن ابرز ما قاله المبعوث الدولي في المقابلة:

- ورشة عمل لأعضاء لجنة التهدئة والتنسيق في اليمن تعقد في الأردن

- ورشة العمل المرتقبة ستستمر 5 أيام

- بعد ورشة عمل الأردن ستنتقل لجنة التهدئة إلى ظهران الجنوب

- متمسكون بالقرارات الدولية والمبادرة الخليجية أساسا للحل

- الحوثيون لم يوافقوا منذ البداية على قضايا تتعلق بالترتيبات الأمنية

- كل ما تقدمت به من مقترحات للحل قابل للتفاوض

- الذي يعين نائب رئيس الجمهورية هو الرئيس هادي

- دي مآخذ كثيرة على النخبة السياسية اليمنية

- الحوثيون وافقوا على المقترحات لكنهم لم يقدموا آلية

- من مآخذي على الحوثيين عدم تنفيذهم ما اتفق عليه من مقترحات للحل

- تسليم السلاح أساسي قبل أي اتفاق سياسي

- قضية المعتقلين والمختطفين مطروحة في مساعي الحل

• ستيفن اوبراين - وكيل الأمين العام للشؤون الانسانية والإغاثة وتناول الحديث معه ايضا تقريره الذي قدمه أمس الى مجلس الامن الدولي ومن ابرز ما تناولته المقابلة:

- الازمة الانسانية المتفاقمة في سوريا

- اعداد من يحتاجون الى مساعدات عاجلة

- موقف الامم المتحدة من مطالبة الرئيس دونالد ترمب بإنشاء منطقة آمنة في سوريا

• مليسا فلمنغ المستشارة الخاصة للامين العام ومديرة الاتصالات الاستراتيجية للأمم المتحدة وتحدثت في المقابلة عن كتابها الذي اصدرته مؤخرا عن اللاجئين السوريين ، وحمل عنوان "أمل أقوى من البحر" . ومن ابرز ما تناولته المقابلة مع فلمنغ :

- الاوضاع المزرية التي يعيشها السوريون في مخيمات اللجوء

- ضرورة دعم دول الجوار التي استضافت اللاجئين السوريين بمزيد من الاستثمارات

- معاناة اللاجئين السوريين في رحلتهم الى دول اللجوء

- الهجمات التي يتعرض لها اللاجئون خلال رحلتهم البحرية في المتوسط والجرائم التي ترتكب بحقهم

