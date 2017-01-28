• إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوث الأمين العام للامم المتحدة وتحدث حول تقريره الذي قدمه امس الى مجلس الامن وجديد مساعيه لايجاد حل للازمة اليمنية . ومن ابرز ما قاله المبعوث الدولي في المقابلة:
- ورشة عمل لأعضاء لجنة التهدئة والتنسيق في اليمن تعقد في الأردن
- ورشة العمل المرتقبة ستستمر 5 أيام
- بعد ورشة عمل الأردن ستنتقل لجنة التهدئة إلى ظهران الجنوب
- متمسكون بالقرارات الدولية والمبادرة الخليجية أساسا للحل
- الحوثيون لم يوافقوا منذ البداية على قضايا تتعلق بالترتيبات الأمنية
- كل ما تقدمت به من مقترحات للحل قابل للتفاوض
- الذي يعين نائب رئيس الجمهورية هو الرئيس هادي
- دي مآخذ كثيرة على النخبة السياسية اليمنية
- الحوثيون وافقوا على المقترحات لكنهم لم يقدموا آلية
- من مآخذي على الحوثيين عدم تنفيذهم ما اتفق عليه من مقترحات للحل
- تسليم السلاح أساسي قبل أي اتفاق سياسي
- قضية المعتقلين والمختطفين مطروحة في مساعي الحل
• ستيفن اوبراين - وكيل الأمين العام للشؤون الانسانية والإغاثة وتناول الحديث معه ايضا تقريره الذي قدمه أمس الى مجلس الامن الدولي ومن ابرز ما تناولته المقابلة:
- الازمة الانسانية المتفاقمة في سوريا
- اعداد من يحتاجون الى مساعدات عاجلة
- موقف الامم المتحدة من مطالبة الرئيس دونالد ترمب بإنشاء منطقة آمنة في سوريا
• مليسا فلمنغ المستشارة الخاصة للامين العام ومديرة الاتصالات الاستراتيجية للأمم المتحدة وتحدثت في المقابلة عن كتابها الذي اصدرته مؤخرا عن اللاجئين السوريين ، وحمل عنوان "أمل أقوى من البحر" . ومن ابرز ما تناولته المقابلة مع فلمنغ :
- الاوضاع المزرية التي يعيشها السوريون في مخيمات اللجوء
- ضرورة دعم دول الجوار التي استضافت اللاجئين السوريين بمزيد من الاستثمارات
- معاناة اللاجئين السوريين في رحلتهم الى دول اللجوء
- الهجمات التي يتعرض لها اللاجئون خلال رحلتهم البحرية في المتوسط والجرائم التي ترتكب بحقهم
اسماعيل ولد الشيخ
• إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوث الأمين العام للامم المتحدة وتحدث حول تقريره الذي قدمه امس الى مجلس الامن وجديد مساعيه لايجاد حل للازمة اليمنية . ومن ابرز ما قاله المبعوث الدولي في المقابلة: