الجمعة 28-04-2017

امينة محمد نائبة الامين العام للامم المتحدة وتحدثت خلال المقابلة عن الازمة الانسانية المتفاقمة في اليمن وسوريا والعراق وليبيا ، واشادت بما تم جمعه من مساعدات إغاثة لليمن خلال مؤتمر جنيف .

السفير محمد علي الحكيم مندوب العراق الدائم لدى الامم المتحدة والمدير التنفيذي لاسكوا وتحدث في المقابلة عن ابرز التحديات التي تواجهه في منصبه الجديد مديرا لاسكوا كما تحدث ايضا عن تطورات معركة الموصل والوضع في كركوك

عالم الآثار المصري زاهي حواس وتحدث خلال المقابلة عن تهديدا الإرهاب لآثار الشرق الاوسط وما شهدته مواقع اثرية عدة في العراق وسوريا وليبيا من تدمير على يد داعش بالاضافة الى مساعي مصر لاستعادة قطع اثرية هامة موجودة في متاحف عالمية.