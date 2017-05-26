الجمعة 26-05-2017

ثلاث مقابلات تضمنها البرنامج بالاضافة الى تقرير عن المرأة في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات

المقابلة الأولى (باللغة الانجليزية – مترجمة) مع بروفيسور جاشوا لاندز مدير مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة أوكلاهوما الأميركية

المقابلة تطرقت إلى مواضيع عدة أبزرها هجمات داعش الارهابية والزيارة التي قام بها الرئيس الاميركي الى السعودية والعلاقات الثنائية بين المملكة والولايات المتحدة ، وكذلك الحرب في سوريا والحرب على داعش بالاضافة الى محادثات جنيف.

المقابلة الثانية (باللغة الانجليزية مترجمة) مع ميلسا فلمنغ المتحدثة الرسمية للمفوضية العليا للاجئين – المقابلة في مجملها تتحدث عن موضوع الكتاب الذي أصدرته الضيفة وهو معاناة اللاجئين والمخاطر التي تواجههم منذ مغادرتهم بلادهم وحتى وصولهم بر الامان . الكتاب حمل عنوان "أمل أقوى من البحر" وهو مترجم الى العربية ورصد ريعه لمساعدة اللاجئين ، كما تطرقت المقابلة للحديث عن اعداد اللاجئين الغرقى وضرورة التركيز على الجانب الانساني لقضيتهم .

المقابلة الثالثة (بالعربية) مع الأميرة نسرين الهاشمي المديرة التنفيذية للأكاديمية الملكية الدولية للعلوم في لندن وتدور حول دور المرأة العربية وإنجازاتها في مجال الأبحاث والعلوم.