الجمعة 26 يناير 2018



عبد الله المعلمي – سفير السعودية لدى الامم المتحدة وتناولت التطورات في اليمن وسوريا وايران ومجمل المنطقة ، ومن أبرز ما أشار إليه:

المعلمي: النظام السوري لم يكن جادا في المفاوضات مع وفد المعارضة

المعلمي: لا عيب في مساعدتنا المعارضة السورية

المعلمي: نرحب بأي جهد لحل الأزمة السورية

المعلمي: نستغرب وضع النظام وروسيا شرطا مسبقا للحوار في سوتشي

المعلمي: نسعى إلى تهدئة الأمور في شمال سوريا

المعلمي: نتمنى عدم وقوع مواجهة عسكرية بين تركيا وأميركا شمال سوريا

المعلمي: كان من المفترض عدم انهاء مهام لجنة مراقبة الكيمياوي في سوريا

المعلمي: السعودية متمسكة بمساعدتها الشعب السوري

المعلمي: المعارضة السورية تتحدث بصوت واحد

المعلمي: السعودية ودول التحالف قدمت مبادرة إنسانية غير مسبوقة في اليمن

المعلمي: التحالف قدم نحو نصف المساعدات المطلوبة لليمن

المعلمي: من يقول إنه يدافع عن اليمن عليه تقديم المساعدة له

المعلمي: نتواصل مع مجلس الأمن لبحث مسألة دعم إيران الانقلاب في اليمن

لويز آربور - الممثل الخاص للأمين العام للهجرة الدولية ، ومن أبرز ما تم تناولته المقابلة:

معاهدة الهجرة العالمية التي تخطها حاليا الدول الأعضاء في الجمعية العامة للامم المتحدة

التحضيرات للتصديق على هذه المعاهدة في القمة الدولية المرتقبة بمدينة مراكش المغربية في ديسمبر القادم

مايكل كيتنغ - الممثل الخاص لأمين عام الأمم المتحدة في الصومال وتناول في مقابلته ابرز التطورات في الصومال من حيث :

تهديدات الإرهاب

الفقر والمجاعة التي تهدد أكثر من ستة ملايين شخص

التحديات الخطيرة التي تواجه مهمة الأمم المتحدة في هذا البلد.

