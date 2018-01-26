الجمعة 26 يناير 2018

عبد الله المعلمي – سفير السعودية لدى الامم المتحدة وتناولت التطورات في اليمن وسوريا وايران ومجمل المنطقة ، ومن أبرز ما أشار إليه:
المعلمي: النظام السوري لم يكن جادا في المفاوضات مع وفد المعارضة
المعلمي: لا عيب في مساعدتنا المعارضة السورية
المعلمي: نرحب بأي جهد لحل الأزمة السورية
المعلمي: نستغرب وضع النظام وروسيا شرطا مسبقا للحوار في سوتشي
المعلمي: نسعى إلى تهدئة الأمور في شمال سوريا
المعلمي: نتمنى عدم وقوع مواجهة عسكرية بين تركيا وأميركا شمال سوريا
المعلمي: كان من المفترض عدم انهاء مهام لجنة مراقبة الكيمياوي في سوريا
المعلمي: السعودية متمسكة بمساعدتها الشعب السوري
المعلمي: المعارضة السورية تتحدث بصوت واحد
المعلمي: السعودية ودول التحالف قدمت مبادرة إنسانية غير مسبوقة في اليمن
المعلمي: التحالف قدم نحو نصف المساعدات المطلوبة لليمن
المعلمي: من يقول إنه يدافع عن اليمن عليه تقديم المساعدة له
المعلمي: نتواصل مع مجلس الأمن لبحث مسألة دعم إيران الانقلاب في اليمن
لويز آربور - الممثل الخاص للأمين العام للهجرة الدولية ، ومن أبرز ما تم تناولته المقابلة:
معاهدة الهجرة العالمية التي تخطها حاليا الدول الأعضاء في الجمعية العامة للامم المتحدة
التحضيرات للتصديق على هذه المعاهدة في القمة الدولية المرتقبة بمدينة مراكش المغربية في ديسمبر القادم
مايكل كيتنغ - الممثل الخاص لأمين عام الأمم المتحدة في الصومال وتناول في مقابلته ابرز التطورات في الصومال من حيث :
تهديدات الإرهاب
الفقر والمجاعة التي تهدد أكثر من ستة ملايين شخص
التحديات الخطيرة التي تواجه مهمة الأمم المتحدة في هذا البلد.