الجمعة 23 فبراير 2018

الحلقة تتضمن ثلاث مقابلات اجراها الزميل طلال الحاج

الأولى مع محمد حسين بحر العلوم السفير العراقي لدى الأمم المتحدة "باللغة الغربية"

وتحدث فيها السفير العراقي عن الانتخابات التشريعية المرتقبة في مايو المقبل وكذلك عن المساعدات التي قدمها أصدقاء العراق لإعادة إعماره خلال مؤتمر الكويت الذي عقد مؤخرا واين ستصرف وما هي الضمانات بان تذهب إلى ما خصصت إليها وكذلك التساؤلات حول الدور الإيراني والموقف من تلك المساعدات

المقابلة الثانية مع علي الزعتري - المنسق الإنساني للأمم المتحدة في سوريا "باللغة العربية"

ودارت كلها حول قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في سوريا وكشف خلالها الزعتري للعربية عن ارقام النازحين ومن هم بحاجة للمساعدة العاجلة إضافة إلى أبرز المعوقات التي تحول دون توصيل المساعدات إلى محتاجيها

المقابلة الثالثة مع شوفان أونيل – من جامعة الأمم المتحدة "باللغة الإنجليزية" مترجمة الى العربية

وتم الحديث خلال المقابلة عن مسألة تسليح الأطفال في مناطق النزاع خصوصا في افريقيا واليمن وعن استهداف الحوثيين للمؤسسات التعليمية وما تسبب به من ايجاد بيئة مناسبة للانقلابيين بتوفير عنصر داعم للعملياتهم العسكرية

