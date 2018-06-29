الشارع الدبلوماسي | 29 يونيو 2018

كارن بيرس - المندوبة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الامم المتحدة

وهي المقابلة الصحفية الأولى لها بعد توليها منصبها الجديد وتناولت مواضيع عده ابرزها التطورات في اليمن وسوريا ، ومن بين ما صرحت به:

بقاء الحوثيون في الحديدة يزيد من صعوبة حماية مينائها

دعم إيران للحوثيين يفاقم أزمة اليمن

ندين بشدة استهداف السعودية بصواريخ الحوثي



المقابلة الثانية:

فرجينيا غامبا - وكيلة الأمين العام للأطفال والنزاعات المسلحة

تركز الحديث في المقابلة على التقريرالذي قدمته غامبا الى الامم المتحدة عن وضع الاطفال في اليمن وجادلها الزميل طلال في بعض مما تضمنه من نقاط وخصوصا مسألة تصنيف الامم المتحدة بقائمتين من يقوم بانتهاك حقوق الطفل في اليمن وأكدت فيها على أن ميليشيات الحوثي مصنفة ضمن القائمة "ألف" التي تقوم بالفعل باستهداف المسشفيات والمدارس . فيما الحكومة الشرعية والتحالف ضمن القائمة "ب" التي لا تستهدف المدارس والمستشفيات .. المسؤولة الاممية اشادت بدور مركز الملك سلمان للإغاثة في عملية ادماج الأطفال الذين تجندهم الميلشيات للقتال



المقابلة الثالثة:

السفير عبد الله المعلمي - مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الامم المتحدة



السفير المعلمي رد في مقابلته على التقرير الذي قدمته غامبا حول وضع الاطفال في اليمن وأكد في المقابلة على ...

نؤيد مساعي غريفيث للوصول إلى حل سياسي في اليمن

نؤيد عقد اجتماع في الأمم المتحدة لبحث مرحلة ما بعد الحديدة

لن نقبل بأي اجتماع حاليا لبحث مسألة الحديدة

حسم قوات الشرعية لمعركة الحديدة مسألة وقت

حل الأزمة السورية يحتاج مزيدا من المساعي الدبلوماسية

معلومات تضمنها التقرير الأممي عن أطفال اليمن مبالغ بها

أرقام مغلوطة تضمنها تقرير الأمم المتحدة عن أطفال اليمن

تقرير الأمم المتحدة لم يكشف عن مصادر معلوماته