الشارع الدبلوماسي | 27 يوليو 2018

الأولى مع سفير بريطانيا إلى هولندا ومندوبها الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية بيتر ويلسن، حيث تحدث عن آلية بريطانية قدمت إلى المنظمة من شأنها الكشف عن هوية منفذي كل الهجمات التي شهدتها سوريا بأسلحة كيمياوية

السفير ويلسن اتهم النظام في سوريا بانتهاك اتفاقية حظر الأسلحة الكيمياوية مرات عدة ، كما شدد على خطورة الدور الذي تلعبه روسيا في حمايته.

كما تحدث ويلسن عن دور روسيا في الهجوم بغاز الأعصاب الذي تعرضه له الجاسوس الروسي سريبكال في لندن اضافة الى مواضيع عدة.

المقابلة الثانية مع لويز آربور - وكيلة الأمين العام وممثله الخاص لشؤون الهجرة الدولية

آربور تحدثت في المقابلة عن أهمية الميثاق العالمي للهجرة الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي وأبرز بنوده ، كما انتقدت عدم انضمام الولايات المتحدة إليه والآثار السلبية لذلك. كما أكدت آربور عدم دقة المخاوف الاميركية من مسألة الانضام للميثاق العالمي الجديد.

المسؤولة الأممية تحدثت بالارقام عن أزمة الهجرة العالمية ومخاطرها وكذلك مفهوم الهجرة غير الشرعية وكيف تشكل خللا في التوزيع السكاني في العالم

المقابلة الثالثة في البرنامج كانت مع د. غريغوري جونسن – الخبير المقيم في "معهد الجزيرة العربية" في واشنطن والمستشار والعضو السابق في لجنة الخبراء التابعة لمجلس الامن حول اليمن

غريغوري تحدث عن آلية عمل لجان التحقيق الدولية في اليمن ، وما توصل له فريق الأمم المتحدة من اثباتات على تورط ايران في تزويد ميليشيات الحوثي بالسلاح وقال ان الصواريخ الايرانية وصلت الحوثيين من منطقة شرق اليمن كانت تحت سيطرة الميلشيات كما كشف عن ضبط سفن محملة بالاسلحة الايرانية كانت في طريقها الى ميليشيات الحوثي عبر ميناء الحديدة .

