الشارع الدبلوماسي | 31 أغسطس 2018

المقابلة الاولى مع السفيرين السعودي عبد الله المعلمي مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة ، وأحمد عوض بن مبارك مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة وسفيره إلى واشنطن

السفير السعودي أكد على موقف السعودية الداعم للتوصل الى حل سياسي ينهي الأزمة في اليمن ويعيد الشرعية .. مشيرا الى ان التحالف وثق العديد من الخروقات التي قامت بها الميليشيات في اليمن .

السفير اليمني اكد ارفاق الحكومة ملفا بالخروقات التي ارتكبتها ميليشيات الانقلاب في اليمن برسالتها الى الامم المتحدة كما شدد على ضرورة مواجهة تدخل ميليشيات حزب الله دعما للحوثي.

بن مبارك كشف مشاركة حزب المؤتمر الشعبي بوفد الشرعية الى محادثات جنيف لافتا الى ان الوفد يمثل كافة القوى السياسية اليمنية.

المقابلة الثانية مع إيلبيدا روكا المستشارة السياسية للمبعوث الخاص ستيفان ديمستورا ودار الحوار فيها حول الضحايا في صفوف العاملين في مجال القطاع الإنساني في أماكن الصراع والإجراءات المتخذة لحمايتهم . الضيفة تحدثت عن تجربتها خلال الهجوم الذي استهدف مقر الأمم المتحدة في بغداد بشهر اغسطس عام الفين وثلاثة .

المقابلة الثالثة مع سسكيا بلوم رئيسة رابطة الوكالات الأممية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وتناول الحديث فيها الأسباب الارتفاع اللافت في عمليات الاتجار بالبشر حول العالم وسبل مواجهتها.

