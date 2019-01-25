الشارع الدبلوماسي | 25 يناير 2019

الزميل طلال الحاج أجرى ثلاث مقابلات في الحلقة مع

وزير خارجية اليمن خالد اليماني الذي كشف فيها للعربية معلومات حول مهمة الأمم المتحدة في اليمن

اليماني أكد في المقابلة على أن الامم المتحدة أبلغت الحكومة بمغادرة الجنرال كاميرت منصه

اليماني أضاف بأن ميليشيات الحوثي ترفض عقد أي اجتماع برعاية الأمم المتحدة في مناطق الشرعية

اليماني طالب الأمم المتحدة بالكشف عن مرتكبي الجرائم في اليمن

اليماني حذر بأن فشل مهمة الأمم المتحدة في اليمن يعني عودة الحرب

كما طالب ميليشيات الحوثي بتحديد مصير مئتين وثلاثين شخصا يخفونهم.المقابلة الثانية مع وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم الذي تحدث في المقابلة عن مشاركة العراق في منتدى دافوس وعلاقات العراق بالدول العربية وايران

الحكيم اكد في المقابلة رفض الحكومة الانضمام لأي تحالف ضد إيران لكنه أكد مساعي العراق الى تعزيز العلاقات الأخوية مع الدول العربية

المقابلة الثالثة مع البروفيسور جاشوا لاندز رئيس مركز دراسات الشرق الاوسط في الجامعة الاميركة في ولاية اوكلاهوما

المقابلة تناولت الحديث عن الوضع الحالي في سوريا والعودة المرتقبة لسوريا الى عضوية الجامعة العربية ، وكذلك الوضع الاقليمي وفتح الحدود مع سوريا . كما تحدث لاندز عن توقعاته لطبيعة العلاقة السورية مع ايران وكذلك تركيا والولايات المتحدة