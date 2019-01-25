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الشارع الدبلوماسي | 25 يناير 2019

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الزميل طلال الحاج أجرى ثلاث مقابلات في الحلقة مع
وزير خارجية اليمن خالد اليماني الذي كشف فيها للعربية معلومات حول مهمة الأمم المتحدة في اليمن
اليماني أكد في المقابلة على أن الامم المتحدة أبلغت الحكومة بمغادرة الجنرال كاميرت منصه
اليماني أضاف بأن ميليشيات الحوثي ترفض عقد أي اجتماع برعاية الأمم المتحدة في مناطق الشرعية
اليماني طالب الأمم المتحدة بالكشف عن مرتكبي الجرائم في اليمن
اليماني حذر بأن فشل مهمة الأمم المتحدة في اليمن يعني عودة الحرب
كما طالب ميليشيات الحوثي بتحديد مصير مئتين وثلاثين شخصا يخفونهم.المقابلة الثانية مع وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم الذي تحدث في المقابلة عن مشاركة العراق في منتدى دافوس وعلاقات العراق بالدول العربية وايران
الحكيم اكد في المقابلة رفض الحكومة الانضمام لأي تحالف ضد إيران لكنه أكد مساعي العراق الى تعزيز العلاقات الأخوية مع الدول العربية

المقابلة الثالثة مع البروفيسور جاشوا لاندز رئيس مركز دراسات الشرق الاوسط في الجامعة الاميركة في ولاية اوكلاهوما
المقابلة تناولت الحديث عن الوضع الحالي في سوريا والعودة المرتقبة لسوريا الى عضوية الجامعة العربية ، وكذلك الوضع الاقليمي وفتح الحدود مع سوريا . كما تحدث لاندز عن توقعاته لطبيعة العلاقة السورية مع ايران وكذلك تركيا والولايات المتحدة

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