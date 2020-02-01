الشارع الدبلوماسي | متحدون ضد إيران نووية آخر تحديث: السبت 6 جمادي الثاني 1441 هـ - 01 فبراير 2020 KSA 00:55 - GMT 21:55 تارخ النشر: الجمعة 5 جمادي الثاني 1441 هـ - 31 يناير 2020 KSA 21:40 - GMT 18:40 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك الشارع الدبلوماسي | متحدون ضد إيران نووية PDF اطبع إقرأ أيضاً الشارع الدبلوماسي | المبعوث الاممي غسان سلامة يكشف خبايا الازمة الليبية 13:27 GMT إقرأ أيضاً الشارع الدبلوماسي | الوضع في اليمن من منظور أممي 19:31 GMT